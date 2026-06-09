Σύρος: Συνελήφθη πατέρας που κακοποίησε το παιδί του στην μέση του δρόμου

Δεν πίστευαν στα μάτια τους περαστικοί σε κεντρικό δρόμο της Σύρου όταν είδαν ένα πατέρα να χτυπάει το παιδί του στην μέση του δρόμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (7/6) σε κεντρικό σημείο της πόλης με την άμεση επέμβαση των αυτόπτων μαρτύρων εμπόδισαν τον άνδρα από το να τραυματίσει το παιδί. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα και παρέλαβε από το σημείο τα δύο παιδιά της οικογένειας μαζί με τους γονείς τους, μεταφέροντας τους στο Τμήμα Επειγόντων του Γ.Ν. Σύρου, όπου εκεί ακολούθησε η σύλληψη του πατέρα από την αστυνομία.

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Ο πατέρας οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Σύρου και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και έχει οριστεί δικάσιμος.