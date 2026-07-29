Κατερίνη: Της έκλεψαν λίρες και κοσμήματα αξίας 70.000 ευρώ – Πώς εξαπάτησαν 74χρονη

Στα ίχνη των δραστών τηλεφωνικής απάτης που κόστισε σε 74χρονη χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 70.000 ευρώ έφτασαν οι αστυνομικοί της Κατερίνης. Το περιστατικό είχε καταγραφεί τον περασμένο Μάιο σε περιοχή του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, ενώ από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή 25χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα ότι υπήρχε βλάβη στην ηλεκτροδότηση, την έπεισε να συγκεντρώσει ό,τι πολύτιμο είχε και να το τοποθετήσει έξω από την πόρτα του σπιτιού, δήθεν μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγη ώρα αργότερα, ο 25χρονος φέρεται να παρέλαβε τις λίρες και τα κοσμήματα διαφεύγοντας με Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Η έρευνα συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση του συνεργού του όσο και για την τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ