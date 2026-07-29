Φωτιά στο Ρέθυμνο: Τραγωδία με δύο νεκρούς από την πυρκαγιά – Αναφορές ότι πρόκειται για πυροσβέστες, εκκενώσεις σε 5 περιοχές

Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η φωτιά στο Ρέθυμνο καθώς πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο νεκρούς από την πυρκαγιά που καίει ανεξέλεγκτη από το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στην Κρύα Βρύση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους στις φλόγες. Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, πρόκειται για εθελοντές πυροσβέστες, ηλικίας 23 και 27 ετών.

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Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τις συνθήκες του περιστατικού και την επιβεβαίωση των πληροφοριών.

Μεγάλη μάχη με τις φλόγες

Το μέτωπο στο Ρέθυμνο καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, με την κατάσταση να είναι ανησυχητική. Μάλιστα, εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο σημείο 110 πυροσβέστες, έξι ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού τέσσερα ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ακόμη δύο υδροφόρες, καθώς και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, που συμβάλλουν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Εκκενώθηκαν οικισμοί

Στις 15:37 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη ενώ είχε προηγηθεί στις 15:25 μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή Κρύα Βρύση προς το Ρέθυμνο και στις 14:35 είχε εκδοθεί το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Λίγο πριν τις 4:30 νέα ειδοποίηση του 112 καλούσε τους πολίτες την εκκένωση των περιοχών Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος. «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου προς Αγία Γαλήνη» ανέφερε το μήνυμα.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες απομακρυνθείτε προς #Αγία_Γαλήνη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH…— 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026