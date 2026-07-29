Φωτιά στον Αγέρανο Λακωνίας – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 3 εναέρια μέσα (εικόνα)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) μετά από φωτιά στο Γύθειο Λακωνίας που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαθύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 15:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Λίγο μετά τις 15:30 ήχησε το 112 που καλούσε τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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“Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγερανός της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.“

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφοι .

Επίσης, υδροφόρες του δήμου Ανατολικης Μανης κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η Λακωνία σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 5 μποφόρ.

Για την φωτιά στο Γύθειο Λακωνίας ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας

προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.