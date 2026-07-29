Παναθηναϊκός – Πάκσι: Η αποστολή των «πράσινων» για τη ρεβάνς του Conference League

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάκσι, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη (30/7, 21:30) στο ΟΑΚΑ, για τον Β’ προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Οι «πράσινοι» έχουν το προβάδισμα για την πρόκριση, μετά τη νίκη τους με 2-1 στην πρώτη αναμέτρηση στην Ουγγαρία και θέλουν να «σφραγίσουν» το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

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Ατομικό πρόγραμμα ο Κρίστιανσεν

Το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και ασκήσεις τακτικής.

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, συνεχίζοντας την προσπάθεια να καλύψει το χαμένο έδαφος και να τεθεί στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για τις επόμενες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, εφόσον ο Παναθηναϊκός προκριθεί.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα με την Πάκσι.

Αναλυτικά οι ποδοσφαιριστές που συμπεριλήφθηκαν:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη και Ραστόντερ.