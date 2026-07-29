Παναθηναϊκός – Πάκσι: Η αποστολή των «πράσινων» για τη ρεβάνς του Conference League
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάκσι στο ΟΑΚΑ, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ανακοινώνει την αποστολή για το κρίσιμο παιχνίδι του Β' προκριματικού γύρου του Conference League.
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάκσι, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη (30/7, 21:30) στο ΟΑΚΑ, για τον Β’ προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.
Οι «πράσινοι» έχουν το προβάδισμα για την πρόκριση, μετά τη νίκη τους με 2-1 στην πρώτη αναμέτρηση στην Ουγγαρία και θέλουν να «σφραγίσουν» το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Ατομικό πρόγραμμα ο Κρίστιανσεν
Το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και ασκήσεις τακτικής.
Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, συνεχίζοντας την προσπάθεια να καλύψει το χαμένο έδαφος και να τεθεί στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για τις επόμενες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, εφόσον ο Παναθηναϊκός προκριθεί.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού
Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα με την Πάκσι.
Αναλυτικά οι ποδοσφαιριστές που συμπεριλήφθηκαν:
Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη και Ραστόντερ.
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