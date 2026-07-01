Γύθειο: Λεοντόψαρο βγήκε στο λιμάνι – Έκπληκτοι ντόπιοι και περαστικοί (βίντεο)

Αναστάτωση αλλά και έντονο ενδιαφέρον προκάλεσε η εμφάνιση ενός λεοντόψαρου στο λιμάνι του Γυθείου, με περαστικούς και ντόπιους να σταματούν για να παρακολουθήσουν το σπάνιο θέαμα.

Το εντυπωσιακό ψάρι, γνωστό για τα χαρακτηριστικά αγκάθια και την ιδιαίτερη όψη του, εντοπίστηκε να κινείται κοντά στην επιφάνεια του νερού, σε μικρή απόσταση από τα αγκυροβολημένα σκάφη. Περαστικοί κατέγραψαν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα, με το βίντεο να κάνει ήδη τον γύρο των κοινωνικών δικτύων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το λεοντόψαρο θεωρείται ξενικό είδος για τη Μεσόγειο και τα τελευταία χρόνια η παρουσία του έχει αυξηθεί αισθητά στις ελληνικές θάλασσες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρά την εντυπωσιακή του εμφάνιση, διαθέτει δηλητηριώδη αγκάθια και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση επαφής.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως είναι η πρώτη φορά που βλέπουν τόσο κοντά στο λιμάνι ένα τέτοιο είδος, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για την εξάπλωσή του.

Δείτε το βίντεο με την εμφάνιση του λεοντόψαρου στο λιμάνι του Γυθείου.