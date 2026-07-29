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Έκρηξη σε λιμάνι της Αιγύπτου: Αναφορές για πλήγμα drone σε δεξαμενόπλοιο LNG

Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι της Νταμιέτας στην Αίγυπτο, μετά από έκρηξη και πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοια LNG. Πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση με drone, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν θύματα.

Έκρηξη σε λιμάνι της Αιγύπτου: Αναφορές για πλήγμα drone σε δεξαμενόπλοιο LNG
Damietta Port Authority
DEBATER NEWSROOM

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στο λιμάνι της Νταμιέτας (Δαμιέτης) στην Αίγυπτο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey, υπάρχουν ενδείξεις ότι drone έπληξε αμερικανικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

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Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή απώλειες ανθρώπινων ζωών, ενώ καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το περιστατικό.

Πυρκαγιά σε δύο δεξαμενόπλοια

Η εταιρεία παροχής λιμενικών υπηρεσιών Inchcape γνωστοποίησε ότι μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς LNG που βρίσκονταν στο λιμάνι της Νταμιέτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Times of Israel, το drone φέρεται να έπληξε το Energos Winter, πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU).

Από τη φωτιά που ακολούθησε επηρεάστηκε και το δεξαμενόπλοιο Gaslog Salem, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Με πληροφορίες από τους Times of Israel.

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