Ρέθυμνο: Νέο μήνυμα του 112 για την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο – Εκκένωση και της Τριόπετρας

Νέα ειδοποίηση μέσω του 112 στάλθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής Τριόπετρα στο Ρέθυμνο, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι Αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς τον Κεραμέ μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Πρόκειται για το πέμπτο διαδοχικό μήνυμα του 112 από την έναρξη της πυρκαγιάς, καθώς η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

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Νωρίτερα είχαν εκδοθεί:

στις 14:35, προειδοποιητικό μήνυμα προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς,

στις 15:25, μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή Κρύα Βρύση με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο,

στις 15:37, νέο μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη,

στις 16:25, νέο μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από Άγιο Γεώργιο και Άγιο Παύλο μέσω παράκτιας οδού (Αγιοβασιλιώτικο) προς Αγία Γαλήνη και πλέον εκδόθηκε νέο μήνυμα για την Τριόπετρα, με οδηγία απομάκρυνσης προς τον Κεραμέ.

Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η φωτιά στο Ρέθυμνο καθώς πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο νεκρούς από την πυρκαγιά που καίει ανεξέλεγκτη από το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στην Κρύα Βρύση.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους στις φλόγες. Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, πρόκειται για εθελοντές πυροσβέστες, ηλικίας 23 και 27 ετών.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τις συνθήκες του περιστατικού και την επιβεβαίωση των πληροφοριών.

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Πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ