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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Γύθειο Λακωνίας – Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίον δασικής έκτασης

Φωτιά στο Γύθειο Λακωνίας – Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στο Γύθειο Λακωνίας το απόγευμα της Τετάρτης 15/7.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο και τέσσερα αεροσκάφη.

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Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Ανατολικής Μάνης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίον δασικής έκτασης και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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