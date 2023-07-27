Συναγερμός για νέα φωτιά σήμερα (27/7) στην Εύβοια. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Κύμη και έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κύμη, #Εύβοια.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. July 27, 2023

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη θέση προφήτης Ηλίας στην Κύμη, κοντά στο νοσοκομείο.

«Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση», δήλωσε στο evima.gr ο αντιδήμαρχος Κύμης, Κώστας Δημάς.

Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Έχουν κινητοποιηθεί 17 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα καθώς και δύο ελικόπτερα.

