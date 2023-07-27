Συναγερμός στην Εύβοια – Νέα φωτιά τώρα στην Κύμη κοντά στο νοσοκομείο
Στη θέση Προφήτης Ηλίας
Συναγερμός για νέα φωτιά σήμερα (27/7) στην Εύβοια. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Κύμη και έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κύμη, #Εύβοια.
Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2023
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη θέση προφήτης Ηλίας στην Κύμη, κοντά στο νοσοκομείο.
«Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση», δήλωσε στο evima.gr ο αντιδήμαρχος Κύμης, Κώστας Δημάς.
Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Έχουν κινητοποιηθεί 17 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα καθώς και δύο ελικόπτερα.
