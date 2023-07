Η Sinead O’Connor πέθανε σε ηλικία 56 ετών σκορπώντας θλίψη, όχι μόνο στον κόσμο της μουσικής, αλλά και σε ολόκληρο το καλλιτεχνικό στερέωμα καθώς επρόκειτο για μια γυναίκα που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της. Από νεαρή ηλικία, η ζωή της δεν ήταν εύκολη, καθώς – όπως η ίδια παραδέχθηκε – πέρασε δύσκολα μεγαλώνοντας σε μία μη υγιή οικογένεια.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της:

Η καταγωγή, η ηλικία και τα παιδικά χρόνια

Η καταγωγή της Sinead O’Connor ήταν από το Glenageary της Ιρλανδίας. Γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1966 και έφυγε από την ζωή σε ηλικία 56 ετών στις 26 Ιουλίου 2023. Οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν μόλις 8 ετών. Αυτή και τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια της μεγάλωσαν με τη μητέρα τους η οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες της ίδιας της τραγουδίστρια, τους κακοποιούσε σωματικά.

Το 1979 η Sinead O’ Connor αποφάσισε να πάει να ζήσει μαζί με τον πατέρα της αλλά και τη νέα του σύζυγο. Η παραβατική συμπεριφορά της ως παιδί, την οδήγησε σε αναμορφωτήριο. Τέσσερα χρόια μετά ο πατέρας της την έστειλε σε ένα σχολείο Ιρλανδικής γλώσσας. Εκεί η Sinead ήρθε σε επαφή με τη μουσική. Το 1985 η μητέρα της σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Η καριέρα στη μουσική και το «Nothing Compares 2 U»

Το 1984 συμμετείχε στο συγκρότημα Ton Ton Macoute ως τραγουδίστρια. Παράτησε το σχολείο και έφυγε με το συγκρότημα στο Δουβλίνο. Η Sinead O’ Connor έγινε ευρέως γνωστή στο τέλος της δεκαετίας του 1980 με το πρώτο της άλμπουμ, The Lion and the Cobra. Το 1990 διασκεύασε το Nothing Compares 2 U του Prince και γνώρισε την απόλυτη επιτυχία. Πρόκειται για ένα τραγούδι που μέχρι σήμερα παίζει συνέχεια στα ραδιόφωνα.

Συνεργάστηκε με τους U2, ενώ με το τραγούδι Mandinka έκανε επιτυχία και στις ΗΠΑ. Τα επόμενα δισκογραφικά της βήματα ήταν εξίσου δυνατά. Αξίζει να σημειωθεί πως για το Nothing Compares 2 U κέρδισε τέσσερις υποψηφιότητες για Grammy συμπεριλαμβανομένου του Καλύτερου Άλμπουμ και Καλύτερου Τραγουδιού.

Η προσωπική ζωή

Η Sinead O’Connor είχε τέσσερα παιδιά. Ο πρώτος της γιος γεννήθηκε το 1987 και ονομάστηκε Jake. Το 1995 έφερε στον κόσμο την κόρη της Roisin. To 2004 γεννήθηκε ο γιος της Shane, ενώ το 2006 το τέταρτο παιδί της, ο Yeshua.

Η τραγουδίστρια είχε ασπαστεί το Ισλάμ. Σε συνέντευξή της είχε παραδεχθεί πως είναι ομοφυλόφιλη, αλλά λίγο καιρό αργότερα το πήρε πίσω.

Η αυτοκτονία του γιου της

Τον Ιανουάριο του 2022, η Ιρλανδή τραγουδίστρια βυθίστηκε στο πένθος καθώς πέθανε ο 17χρονος γιος της, Shane. Μέσω μηνύματος στα social media, η ίδια ανέφερε: «Ο όμορφος γιος μου, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, το ίδιο το φως της ζωής μου, αποφάσισε να τερματίσει τον επίγειο αγώνα του σήμερα και βρίσκεται τώρα με τον Θεό. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη και να μην ακολουθήσει κανείς το παράδειγμά του. Το μωρό μου. Σ’αγαπώ τόσο πολύ».

Μαζί με την ανάρτησή της, δημοσίευσε κι ένα τραγούδι του Μπομπ Μάρλεϊ, που έστειλε να συνοδεύει τον γιο της. «Αυτό είναι για τον Shaney μου. Το φως της ζωής μου. Το λυχνάρι της ψυχής μου. Το μωρό μου με τα γαλανά μάτια. Θα είσαι πάντα το φως μου. Θα είμαστε πάντα μαζί. Κανένα σύνορο δεν μπορεί να μας χωρίσει» έγραψε.

Τα τραγούδια της

Η Sinead O’Connor αποτέλεσε μία από τις πιο επιδραστικές τραγουδίστριες της σύγχρονης εποχής, με χαρακτηριστική φωνή και μοναδική ερμηνεία. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, ηχογράφησε και κυκλοφόρησε πολυάριθμα άλμπουμ, ενώ έβγαλε και singles που ξεχώρισαν.

Για τη μουσική της εμπνεύστηκε από την προσωπική της ζωή, όσο και από την πολιτική, την πολιτιστική αλλά και την κοινωνική πραγματικότητα. Τα παραπάνω είναι μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά και αναγνωρίσιμα τραγούδια που έχει κυκλοφορήσει η Sinead O’ Connor.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Μπράιτον αγόρασε τον Ιγκόρ από τη Φιορεντίνα

«Μάχη» με τα πύρινα μέτωπα στη Μαγνησία: 112 στους κατοίκους του Βόλου να μείνουν στα σπίτια – Εκκενώθηκαν οικισμοί