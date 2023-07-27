Συναγερμός για φωτιά στην Κηφισιά κοντά σε σπίτια – Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο
Σε δασική έκταση
Νέος συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 27/7 για φωτιά στην Κηφισιά, κοντά σε σπίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο τέλος της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες κι εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κατάφεραν να την οριοθετήσουν γρήγορα.
Ειδικότερα, επί τόπου επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 10 οχήματα με 4 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές.
Σημειώνεται ότι η Αττική, σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο, 5 (ακραίος κίνδυνος) για εκδήλωση φωτιάς.
