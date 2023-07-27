Νέος συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 27/7 για φωτιά στην Κηφισιά, κοντά σε σπίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο τέλος της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες κι εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κατάφεραν να την οριοθετήσουν γρήγορα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κηφισιά Αττικής, στο τέλος της οδού Στρ. Μακρυγιάννη. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2023

Ειδικότερα, επί τόπου επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 10 οχήματα με 4 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές.

Σημειώνεται ότι η Αττική, σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο, 5 (ακραίος κίνδυνος) για εκδήλωση φωτιάς.

ΠΗΓΗ φωτογραφίας Twitter

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Βελεστίνο: Συνελήφθη άνδρας για τον θάνατο της ηλικιωμένης στο Χοροστάσι

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μάχη» με τα πύρινα μέτωπα στη Μαγνησία: 112 στους κατοίκους του Βόλου να μείνουν στα σπίτια – Εκκενώθηκαν οικισμοί