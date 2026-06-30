Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Λούτσα Ευβοίας
Παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 08.30 το πρωί στην περιοχή Λούτσας Ευβοίας.
Σημειώνεται ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, με αποτέλεσμα να αντιμετωπιστεί το μέτωπο της πυρκαγιάς, παρά το γεγονός ότι φυσούσαν στην περιοχή ισχυροί άνεμοι.
Παραμένουν ωστόσο στον τόπο της πυρκαγιάς δυνάμεις και επιχειρούν μέχρι την πλήρη κατάσβεση της.
πηγή στην Google
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