Εύβοια: Σπάνιο χταπόδι έκανε την εμφάνισή του στα ρηχά της παραλίας Αλμυροποτάμου – Δείτε Βίντεο

Ένα εξαιρετικά σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν λουόμενοι και κάτοικοι στην παραλία του Αλμυροποτάμου στην Εύβοια, όταν ένα ιδιαίτερο θαλάσσιο πλάσμα έκανε την εμφάνισή του σε απόσταση αναπνοής από την ακτή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας evima.gr, πρόκειται για το λεγόμενο χταπόδι «Σεντόνι» (Tremoctopus), ένα είδος που ξεχωρίζει για το μεγάλο του μέγεθος και, κυρίως, για τη χαρακτηριστική μεμβράνη που ενώνει τα πλοκάμια του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μεμβράνη αυτή, κατά την κίνησή του στο νερό, απλώνεται δημιουργώντας την αίσθηση ενός σεντονιού.

Ένα ασυνήθιστο φαινόμενο για τα ελληνικά δεδομένα

Το συγκεκριμένο είδος διαβιώνει κατά βάση σε μεγάλα θαλάσσια βάθη και η παρουσία του σε τόσο ρηχά νερά θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη. Το γεγονός αυτό κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον όσων βρίσκονταν στο σημείο.

Οι παρευρισκόμενοι στην παραλία έσπευσαν να καταγράψουν με τις κάμερές τους το ασυνήθιστο μέγεθος και τη μοναδική μορφή του χταποδιού, με το φωτογραφικό υλικό που εξασφάλισε το τοπικό μέσο να αποτυπώνει ανάγλυφα το σπάνιο αυτό στιγμιότυπο της θαλάσσιας ζωής.