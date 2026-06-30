Σε ύφεση η φωτιά στη Λούτσα Ευβοίας (βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης, 30 Ιουνίου σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβοίας.

Κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Μετά από προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων η φωτιά τέθηκε υπό ύφεση, καθώς δεν υπάρχει, πλέον, ενεργό μέτωπο.

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Εύβοιας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Η ανακοίνωση της Πυροσβστικής:

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβοίας, εκδηλώθηκε σήμερα 30 Ιουνίου 2026 περίπου στις 08:30.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μεταβαίνουν ως συνδρομή στο σημείο της πυρκαγιάς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μακριά από κατοικημένη περιοχή και υποδομές.

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Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται σε ρεματιά, με πλούσια φυτοκάλυψη και πλησίον υπάρχουν καλλιέργειες, κυρίως με ελιές.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι υψηλός στην κατηγορία 3.

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Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 30 Ιουνίου

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) σε κάποιες περιοχές της χώρας.

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Οι περιοχές είναι: