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ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Αεροσκάφος “καρφώθηκε” με την μύτη στον διάδρομο του αεροδρομίου – Σώος ο πιλότος

Δεν λειτούργησαν τα φρένα κατά την προσγείωση

Μυτιλήνη: Αεροσκάφος “καρφώθηκε” με την μύτη στον διάδρομο του αεροδρομίου – Σώος ο πιλότος
lesvosnews.net
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:16

Ένα ασυνήθιστο ατύχημα σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, κατά την προσγείωση που έκανε αεροσκάφος Pezetel της 359 ΜΑΕΔΥ.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το αεροσκάφος επέστρεφε από περιπολία και κατά την προσγείωση τα φρένα δεν λειτούργησαν, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να «βουτήξει» με το ρύγχος του και να μείνει με την ουρά στον αέρα.

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Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του ενώ το αεροσκάφος θα απομακρυνθεί από τον διάδρομο προσγείωσης.

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