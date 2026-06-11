Μυτιλήνη: Αεροσκάφος “καρφώθηκε” με την μύτη στον διάδρομο του αεροδρομίου – Σώος ο πιλότος
Δεν λειτούργησαν τα φρένα κατά την προσγείωση
Ένα ασυνήθιστο ατύχημα σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, κατά την προσγείωση που έκανε αεροσκάφος Pezetel της 359 ΜΑΕΔΥ.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το αεροσκάφος επέστρεφε από περιπολία και κατά την προσγείωση τα φρένα δεν λειτούργησαν, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να «βουτήξει» με το ρύγχος του και να μείνει με την ουρά στον αέρα.
Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του ενώ το αεροσκάφος θα απομακρυνθεί από τον διάδρομο προσγείωσης.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις