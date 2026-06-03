Μυτιλήνη: Απαγόρευση απόπλου στο «Νήσος Ρόδος» – Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Αναγκαστική καθυστέρηση στον απόπλου του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Νήσος Ρόδος» σημειώθηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης, κρατώντας σε αναμονή εκατοντάδες επιβάτες.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναχώρησης, όταν ένας κάβος ενεπλάκη στο σύστημα προώθησης του πλοίου (bow thruster), καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή εκκίνηση του ταξιδιού.

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Στο πλοίο, το οποίο παραμένει προσδεδεμένο στο λιμάνι μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος, επιβαίνουν:

211 επιβάτες

επιβάτες 22 Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικά (Ι.Χ.Ε.) αυτοκίνητα

Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικά (Ι.Χ.Ε.) αυτοκίνητα 40 Φορτηγά

Φορτηγά 6 Δίκυκλα

Δίκυκλα 1 Λεωφορείο

Το «Νήσος Ρόδος» είχε προγραμματισμένο δρομολόγιο με προορισμό τη Χίο και τελικό σταθμό το λιμάνι του Πειραιά.

Στο σημείο αναμένεται να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι από δύτες ή το τεχνικό συνεργείο, προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο κάβος και να επιτραπεί στο πλοίο να συνεχίσει με ασφάλεια την πορεία του.