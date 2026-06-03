ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Απαγόρευση απόπλου στο «Νήσος Ρόδος» – Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του λιμενικού

Μυτιλήνη: Απαγόρευση απόπλου στο «Νήσος Ρόδος» – Ταλαιπωρία για τους επιβάτες
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKNISSI
DEBATER NEWSROOM

Αναγκαστική καθυστέρηση στον απόπλου του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Νήσος Ρόδος» σημειώθηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης, κρατώντας σε αναμονή εκατοντάδες επιβάτες.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναχώρησης, όταν ένας κάβος ενεπλάκη στο σύστημα προώθησης του πλοίου (bow thruster), καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή εκκίνηση του ταξιδιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλοίο, το οποίο παραμένει προσδεδεμένο στο λιμάνι μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος, επιβαίνουν:

  • 211 επιβάτες
  • 22 Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικά (Ι.Χ.Ε.) αυτοκίνητα
  • 40 Φορτηγά
  • 6 Δίκυκλα
  • 1 Λεωφορείο

Το «Νήσος Ρόδος» είχε προγραμματισμένο δρομολόγιο με προορισμό τη Χίο και τελικό σταθμό το λιμάνι του Πειραιά.

Στο σημείο αναμένεται να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι από δύτες ή το τεχνικό συνεργείο, προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο κάβος και να επιτραπεί στο πλοίο να συνεχίσει με ασφάλεια την πορεία του.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ