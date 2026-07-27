Συναγερμός στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Αεροσκάφος με 67 επιβάτες επέστρεψε εκτάκτως στην Αθήνα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (27/7) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν αεροσκάφος με 67 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάρος, επέστρεψε εκτάκτως στην Αθήνα έπειτα από ένδειξη για πιθανή φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική και το αεροδρόμιο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια λίγο πριν από τις 19:00, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας.

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Άμεση κινητοποίηση των Αρχών

Μετά την ασφαλή προσγείωση, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς προβλήματα, ενώ στην πίστα του αεροδρομίου αναπτύχθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στους απαραίτητους ελέγχους.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει εντοπιστεί κάποια εστία φωτιάς, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την ένδειξη που οδήγησε στην επιστροφή του αεροσκάφους.