Γαλλία: Για πρώτη φορά στη μάχη με τις φωτιές το Airbus A400M – Ρίχνει όσο τρία Canadair (βίντεο)

Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε σε πραγματικές συνθήκες το Airbus A400M για την αντιμετώπιση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς, καθώς το μεταγωγικό αεροσκάφος των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων πραγματοποίησε το απόγευμα του Σαββάτου την πρώτη ρίψη επιβραδυντικού υλικού στην περιοχή Λακανό της Ζιρόντ, όπου μαίνονται οι καταστροφικές φωτιές. Το στρατιωτικό μεταγωγικό μπορεί να μεταφέρει έως 20.000 λίτρα νερού ή επιβραδυντικού υγρού, ποσότητα αντίστοιχη με εκείνη περίπου τριών Canadair.

French Air Force Airbus A400M Atlas carrying out its first-ever operational fire-retardant drop, joining the fight against a raging wildfire near Lacanau in France’s Gironde department.



The military transport aircraft was equipped with an experimental removable modular… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 25, 2026

Το A400M κινητοποιήθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, ενώ σύμφωνα με το γαλλικό Γενικό Επιτελείο είχαν προηγηθεί οι απαραίτητες δοκιμές και προετοιμασίες ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής επιχειρησιακή χρήση του.

Images du premier largage de liquide retardant depuis la soute d’un A400M.



Une première mondiale, rendue possible en seulement quinze jours grâce à la mobilisation exemplaire de la Sécurité civile, des armées et d’Airbus. Merci à toutes celles et ceux qui l’ont rendue possible.… pic.twitter.com/XpA7afWFXb— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 25, 2026

Μεταφέρει έως 20.000 λίτρα νερού ή επιβραδυντικού

Το ειδικά διαμορφωμένο A400M μπορεί να μεταφέρει 20.000 λίτρα νερού ή επιβραδυντικού υγρού, χάρη σε μια μεγάλη ημικυλινδρική δεξαμενή που έχει τοποθετηθεί στο εσωτερικό του αεροσκάφους, χωρίς να απαιτηθούν μόνιμες δομικές μετατροπές.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, η ποσότητα υλικού που μπορεί να απελευθερώσει σε μία ρίψη είναι αντίστοιχη με εκείνη τριών αεροσκαφών Canadair, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο στη δημιουργία εκτεταμένων αντιπυρικών ζωνών.

Δημιουργεί ζώνες προστασίας γύρω από το Μπορντό

Η πρώτη επιχειρησιακή αποστολή του A400M είχε στόχο τη δημιουργία ζωνών επιβραδυντικού υλικού γύρω από τις περιοχές που απειλούνται από τις φλόγες, έξω από τους ορεινούς όγκους και την περιφέρεια του Μπορντό.

Παράλληλα, η Γαλλία ενισχύει συνεχώς τις δυνάμεις που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα. Από το βράδυ του Σαββάτου, 1.500 στρατιώτες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, συνδράμοντας στις εκκενώσεις, στην προστασία κατοικιών και στην υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Σχεδόν 200.000 εκκενώσεις και ιστορικό ρεκόρ καμένων εκτάσεων

Οι πυρκαγιές που πλήττουν τη νοτιοδυτική Γαλλία έχουν αναγκάσει περίπου 200.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια ή τα καταλύματά τους, σε μια επιχείρηση που, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη εκκένωση που έχει οργανωθεί ποτέ στη χώρα.

Ο ίδιος έκανε λόγο και για ιστορικό ρεκόρ, καθώς από τις αρχές του 2026 οι πυρκαγιές στη Γαλλία έχουν αποτεφρώσει συνολικά περίπου 980.000 στρέμματα, ενώ αρκετά μεγάλα μέτωπα εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός ελέγχου.