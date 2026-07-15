Ζάκυνθος: Αποσυναρμολογήθηκε το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση και αναχώρησε με πλοίο της γραμμής (φωτογραφίες)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση του μαχητικού αεροσκάφους F-16 από τη Ζάκυνθο, 6 ημέρες μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε στο αεροδρόμιο του νησιού την Πέμπτη, 8 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το pelop.gr, το αεροσκάφος αναχώρησε από το λιμάνι της Ζακύνθου λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, 15 Ιουλίου 2026, επιβιβασμένο στο πλοίο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» της Levante Ferries.

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Αμέσως μετά το συμβάν της προηγούμενης εβδομάδας, στο νησί μετέβη πολυπληθές τεχνικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε σε δύο βασικά στάδια. Αρχικά, το F-16 μετακινήθηκε με ασφάλεια μακριά από τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου, προκειμένου να μην επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία των εμπορικών πτήσεων. Λόγω του μεγέθους του, οι τεχνικοί προχώρησαν στην αποσυναρμολόγηση τμημάτων του αεροσκάφους, αφαιρώντας τα φτερά του, ώστε να καταστεί δυνατή η οδική μεταφορά του.

Η μετακίνηση του αποσυναρμολογημένου μαχητικού από το αεροδρόμιο προς το λιμάνι της Ζακύνθου πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Η επιχείρηση στήθηκε κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με τη συνοδεία δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμεναρχείου. Στη διαδικασία έδωσαν το «παρών» υψηλόβαθμα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, καθώς και στελέχη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του νησιού.