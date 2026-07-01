Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Στο νοσοκομείο 2,5 ετών αγοράκι που έπεσε σε πισίνα και κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού

Το παιδί ξέφυγε από την επίβλεψη του πατέρα του

Μύκονος: Στο νοσοκομείο 2,5 ετών αγοράκι που έπεσε σε πισίνα και κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού
ΤΑΚΗΣ ΣΑΓΙΑΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοβαρό περιστατικό με παρολίγον πνιγμό σημειώθηκε στη Μύκονο, όταν ένα αγοράκι 2,5 ετών από την Γερμανία ξέφυγε για λίγα λεπτά από την προσοχή του πατέρα του, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί ανασύρθηκε άμεσα από την πισίνα, ωστόσο είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού. Του παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων για νοσηλεία και περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάσταση της υγείας του μικρού αγοριού παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν επιπλοκές.

Οι αρχές της Μυκόνου διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς το παιδί βρέθηκε χωρίς επίβλεψη κοντά στην πισίνα.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ