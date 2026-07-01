Μύκονος: Στο νοσοκομείο 2,5 ετών αγοράκι που έπεσε σε πισίνα και κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού

Ένα σοβαρό περιστατικό με παρολίγον πνιγμό σημειώθηκε στη Μύκονο, όταν ένα αγοράκι 2,5 ετών από την Γερμανία ξέφυγε για λίγα λεπτά από την προσοχή του πατέρα του, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί ανασύρθηκε άμεσα από την πισίνα, ωστόσο είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού. Του παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων για νοσηλεία και περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

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Η κατάσταση της υγείας του μικρού αγοριού παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν επιπλοκές.

Οι αρχές της Μυκόνου διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς το παιδί βρέθηκε χωρίς επίβλεψη κοντά στην πισίνα.