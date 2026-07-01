ΣΥΡΙΖΑ: “Καταδικάζουμε απερίφραστα τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη”
"Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία"
Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, για τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, καταδικάζοντας το περιστατικό.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:
Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζει απερίφραστα τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών.
Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία.
Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
πηγή στην Google
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