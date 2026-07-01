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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: “Καταδικάζουμε απερίφραστα τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη”

"Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία"

ΣΥΡΙΖΑ: “Καταδικάζουμε απερίφραστα τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη”
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, για τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, καταδικάζοντας το περιστατικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

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Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζει απερίφραστα τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών.

Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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