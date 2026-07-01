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Τσουκαλάς για τα γκαζάκια σε στελέχη της ΝΔ: “Αποτρόπαιο έγκλημα, η βία δεν χωρά στη δημοκρατία”

Eξέφρασε τη "σαφή, κατηγορηματική και απερίφραστη" καταδίκη του ΠΑΣΟΚ

Τσουκαλάς για τα γκαζάκια σε στελέχη της ΝΔ: “Αποτρόπαιο έγκλημα, η βία δεν χωρά στη δημοκρατία”
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΝΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τον αποτροπιασμό του ΠΑΣΟΚ για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της ΝΔ και τις οικογένειές τους εξέφρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, στο πλαίσιο της εν εξελίξει συνέντευξης Τύπου του κόμματος για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας τη «σαφή και κατηγορηματική και απερίφραστη» καταδίκη του ΠΑΣΟΚ.

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Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράσταση του κόμματος στις οικογένειες των στελεχών της ΝΔ. «Δεν χωράει η βία στη δημοκρατία», τόνισε, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνουν οι ενέργειες για να συλληφθούν εκείνοι που σχεδίασαν και προχώρησαν σε «αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα».

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