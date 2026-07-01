Ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα – Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πέντε συλληφθεντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με τον εισαγγελέα να διατάσσει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, που χειρίζεται την υπόθεση παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος, όπως έκθεση, ή μόνο πλημμελήματος όπως η παραβίαση οικοδομικών κανόνων.

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Στη συνέχεια, θα αποφασιστεί η περαιτέρω δικαστική εξέλιξη και η ποινική μεταχείριση των πέντε, οι οποίοι μέχρι τότε θα παραμείνουν ελεύθεροι.

Νωρίτερα, ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Λίγο μετά τις 8 το πρωί, έφυγαν από το ΑΤ Ακροπόλεως όπου και διανυκτέρευσαν, έπειτα από την μετατροπή των προσαγωγών σε συλλήψεις, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και φορώντας χειροπέδες.

Κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Πρώτη οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό

Ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε από την πρώτη στιγμή σε ενέργειες στήριξης των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρρευσε. Παρότι άνοιξε άμεσα η Λέσχη Φιλίας για την προσωρινή φιλοξενία των ενοίκων.

Επίσης, όπως ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Γραμματικοκογιάννης, προβλέπεται η καταβολή πρώτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000 ευρώ σε κάθε πληγείσα οικογένεια, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την πλήρη αποζημίωσή τους.

Γιατί κατέρρευσε η πολυκατοικία – Τι λένε οι ειδικοί

Οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ειδικούς να εστιάζουν στις συνθήκες των εργασιών, στα μέτρα αντιστήριξης που ελήφθησαν και στην κατάσταση του παλαιού κτηρίου πριν από την κατάρρευσή του.

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Δίπλα στο μοιραίο κτίριο πραγματοποιούνταν εργασίες κατεδάφισης ενός διώροφου κτηρίου, προκειμένου να ανεγερθεί μια νέα και σύγχρονη πενταώροφη πολυκατοικία.

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Αυτό που υποστηρίζουν οι περισσότεροι πολιτικοί μηχανικοί, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, είναι ότι δεν είχαν ληφθεί επαρκή μέτρα αντιστήριξης και για αυτό υπήρξε κλίση του κτιρίου που τελικά κατέρρευσε.

Ωστόσο, το να εκπονηθεί μια γεωτεχνική μελέτη και να ληφθούν μέτρα αντιστήριξης δεν είναι υποχρεωτικό από τον νόμο, ωστόσο οι μηχανικοί γνωρίζουν τα μέτρα που πρέπει να λάβουν ανάλογα με τα εδάφη και το πιο σύνηθες είναι να φτιάξουν τα λεγόμενα «ντουλάπια» από τσιμέντο στα σημεία που είναι πιο επικίνδυνα για υποστήριξη ώστε να πραγματοποιηθεί η εκσκαφή του υπολοίπου οικοπέδου.

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Η παράλειψή τους μπορεί να σημαίνει ότι υποεκτιμήθηκε ο κίνδυνος, το έδαφος και το είδος του κτιρίου που βρισκόταν δίπλα ή και λόγο ταχύτητας για να προχωρήσουν οι εργασίες.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πολιτικός μηχανικός και γεωλόγος Κώστας Σαχμπάζης εξήγησε ότι πριν από οποιαδήποτε θεμελίωση απαιτούνται γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η φέρουσα ικανότητα του εδάφους όσο και η προστασία των γειτονικών κτιρίων από πιθανές καθιζήσεις.

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Όπως επισήμανε, αυτό φαίνεται να ήταν το κρίσιμο ζήτημα στην περίπτωση της Αλκμήνης 22.

Οι ειδικοί τονίζουν επίσης ότι σε αντίστοιχες εργασίες είναι απαραίτητα τα έργα αντιστήριξης, ιδιαίτερα όταν οι εκσκαφές γίνονται σε μεγαλύτερο βάθος από τα θεμέλια των γειτονικών κτιρίων.

Παράλληλα, η πολυκατοικία που κατέρρευσε ήταν ένα παλαιό κτίριο, κατασκευασμένο πριν από την εφαρμογή των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών.

Επίσης, η πολύχρονη φθορά, η διάβρωση και η γήρανση των υλικών ενδέχεται να είχαν μειώσει σημαντικά την αντοχή του φέροντος οργανισμού.

Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, επισήμανε ότι οι σεισμικές δονήσεις και η διαρκής καταπόνηση στη διάρκεια των δεκαετιών μπορεί να έχουν προκαλέσει σημαντικές ρηγματώσεις στο κτήριο.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών του ΕΜΠ Κωνσταντίνος Σπυράκος, μιλώντας στο ΕΡΤNews, ανέφερε ότι μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος θεμελίωσης των δύο κτιρίων και η φύση του εδάφους.

«Εάν υπήρχε κοινή ή άμεσα επηρεαζόμενη θεμελίωση, τότε μια επέμβαση στο ένα κτίριο θα μπορούσε να επηρεάσει και το άλλο».

Ο ίδιος σε δηλώσεις του στο Star επεσήμανε ότι από τις εργασίες σστο παρακείμενο κτίριο «είναι πάρα πολύ πιθανό» να χτύπησαν τα θεμέλια του καταρρεύσαντος.