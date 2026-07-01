Χρυσοχοΐδης για τα γκαζάκια σε στέλεχη της ΝΔ: “Οι γνωστοί ανόητοι παίζουν με ανθρώπινες ζωές – Αυστηρή τιμωρία”

Για τις επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά.

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«Υπάρχουν άνθρωποι στο νοσοκομείο. Μάλιστα, η μία εξ αυτών είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και η δεύτερη είναι σε σοβαρή κατάσταση» δήλωσε ο υπουργός.

«Οι γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Γι’ αυτό, λοιπόν, επειδή στη Θεσσαλονίκη, τα τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις, όπως και εδώ στην Αθήνα, τελείωσαν στα πανεπιστήμια όλα αυτά τα οποία έκαναν, είχαν καταλάβει αίθουσες, χώρους στα πανεπιστήμια, οι οποίοι έγιναν βιβλιοθήκες, τελειώσανε οι συναυλίες μέσα στα πανεπιστήμια, τελείωσε κάθε ανομία μέσα στα πανεπιστήμια, και έχει περιοριστεί πλέον η δράση τους, τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις. Λοιπόν, τούς αξίζει μόνο ένα πράγμα: αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη, και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές» τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι έχει επιληφθεί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία Θεσσαλονίκης, μαζί με την τοπική διεύθυνση: «Γίνονται όλες οι ενέργειες, οι έρευνες, όπως και η προχθεσινή, πριν από λίγες μέρες, κάτι άλλοι οι οποίοι παραβίασαν το οικιακό άσυλο, ασχημονούσαν σε βάρος πολιτών, που υποκαθιστούν πολλές φορές τις αρχές και αυτοί θα συλληφθούν σε λίγες μέρες και θα παραδοθούν στη Θεσσαλονίκη και ελπίζω, ότι επειδή οι πρώτοι που έκαναν αυτές τις ενέργειες πριν από λίγες μέρες μέχρι τώρα μπόρεσαν και αθωώθηκαν, δεν κρίνω τις δικαστικές αποφάσεις, ελπίζω να γίνει μια καλή δικογραφία και να καταδικαστούν και να μην ξαναεμφανιστούν ποτέ με αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες με τις οποίες εμφανίζονται».