Η Βίκυ Καγιά για τις φήμες χωρισμού – Τι συνέβη όταν επικοινώνησε με το site που δημοσίευσε την είδηση

Για τα δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει πριν από λίγο καιρό και έκαναν λόγο για χωρισμό από τον σύζυγό της Ηλία Κρασσά μίλησε η Βίκυ Καγιά.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια, σε συνέντευξή της στην εκπομπή Happy Day στον Alpha και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, ανέφερε πως «ήταν τρελό αυτό που συνέβη. Ξεκίνησε όλο από ένα site, με το οποίο επικοινωνήσαμε κιόλας για να τους πούμε ότι δε γίνεται να γράφουν ανυπόστατα πράγματα, γιατί υπάρχουν και δυο παιδιά. Η αρχισυντάκτρια, μάλιστα τότε, είπε στον Σπύρο, τον συνεργάτη μου, ότι “εγώ δε θα βγω να διαψεύσω τον εαυτό μου, αυτό έγραψα, αυτό είναι”. Εντάξει…».

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«Ήταν τρομερό γιατί ήμασταν εκεί, και οι άνθρωποι μας έβλεπαν, ήμασταν μαζί στην Ανάσταση, στο δρόμο, κάναμε μαζί Πάσχα. Δε ξέρω πώς έγινε όλο αυτό. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και συμβαίνουν και πάρα πολύ συχνά στα media, όχι μόνο σε μένα, και σε πολλούς άλλους. Παλιότερα δε θα έβγαινα να διαψεύσω κάτι, αλλά τώρα που τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, διαβάζουν, ακούνε, τους το είπαμε γιατί ήταν παράξενο και είχε γίνει μεγάλη αναπαραγωγή χωρίς λόγο» πρόσθεσε η Βίκυ Καγιά.