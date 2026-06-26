Συμμορία με ναρκωτικά στην Μύκονο: Οι συνομιλίες που αποκάλυψαν την δράση της σπείρας – Η βαζελίνη, τα viagra και ο… βράχος

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται μέλη συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά στην Μύκονο και την Αττική μετά από μεγάλη επιχείρηση της δίωξης το πρωί της Πέμπτης (25/6).

Στις καβάτζες της σπείρας εντοπίστηκαν πλήθος ναρκωτικών. Ειδικότερα, από την επιχείρηση της αστυνομίας σε Μύκονο και Αττική κατασχέθηκαν πάνω από 2 κιλά κοκαΐνη και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαΐνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, κεταμίνης, ακατέργαστης κάνναβης καθώς και χαπάκια ecstasy.

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Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου του 2026, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διακίνηση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική και την αποκόμιση παράνομου χρηματικού οφέλους που φαίνεται να ξεπερνάει τα 700.000 ευρώ.

Η οργάνωση είχε δομημένους ρόλους με έναν 37χρονο με καταγωγή από την Αλβανία να είναι ο εγκέφαλος της επιχείρησης διακίνησης. Τα μέλη της συμμορίας είχαν διαφορετικούς ρόλους με τους 5 συλληφθέντες να έχουν κεντρικό ρόλο στην λειτουργία της.

Αρχικά, 37χρονος, ο οποίος διηύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας την ευθύνη για την ανεύρεση προμηθευτών, την ανεύρεση και τη διαχείριση χώρων απόκρυψης, τη μεταφορά, διακίνηση, φύλαξη και αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων, καθώς και τον εφοδιασμό άλλων διακινητών,

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER για ιδιοκτήτη εταιρείας με βαν που μεταφέρουν τουρίστες και δραστηριοποιείται στη Μύκονο. Από εκεί και πέρα, συνελήφθησαν ακόμα 4 άτομα αναμεσά τους και η σύντροφος του με καταγωγή από την Ρουμανία.

Χαρακτηριστικοί είναι οι διάλογοι που εξασφάλισε το DEBATER και είχαν ως αποτέλεσμα την στοιχειοθέτηση της δράσης της συμμορίας με τα ναρκωτικά στην Μύκονο. Μάλιστα, αρκετές φορές την έστηναν στα λιμάνια για την εύρεση υποψήφιων πελατών, ενώ αρκετά συχνά η διακινητές πήγαιναν συστημένοι.

Άλλε φορές χρησιμοποιούσαν χαρακτηριστικές εκφράσεις στο τηλέφωνο όπως βαζελίνη, βιάγκρα και… βράχος ώστε να μην κάνουν ξεκάθαρη την δράση τους.

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Ακολουθούν οι χαρακτηριστικοί διάλογοι μεταξύ των μελών της συμμορίας με τα ναρκωτικά στην Μύκονο.

Οι διάλογοι της συμμορίας με τα ναρκωτικά στην Μύκονο

Περιμένοντας τα πλοία

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έλα μπρο.

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Υπαρχηγός: Μου είπες να μην σε πάρω, μετά χάθηκε, λέω «τί έγινε;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: Όχι, επειδή είχα πελάτες και τώρα πάλι ήρθε πλοίο αλλά α*****, τώρα έρχεται άλλο ένα και τέλος μετά.

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Υπαρχηγός: Εντάξει, οκ.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έχει κάτι μπάτσους τώρα, βλάκες, εδώ πέρα ρε.

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Υπαρχηγός: Ναι;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι, ναι. Γάμησέ τα.

Υπαρχηγός: Την στήνουνε κάτω;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι.

Συνομιλία με πελάτη: “Αυτός έχει βράχο”

Πελάτης του κυκλώματος: Έλα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Σε στέλνω ένα τηλέφωνο είναι δικός μου αυτός, απλά αυτός έχει βράχο κατάλαβες;

Πελάτης του κυκλώματος: Εεε.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Συνεργαζόμαστε με το παιδί.

Πελάτης του κυκλώματος: Εεε άκουσε με… δεν ξέρω για βράχο και τέτοια. Έξ θέλει αυτός.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έξι θέλει αυτός;

Πελάτης του κυκλώματος: Έξτα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έξτα;

Πελάτης του κυκλώματος: Ναι.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έχουμε.

Υπαρχηγός: Του το έδωσες;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ε;

Υπαρχηγός: Του το έδωσες;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Δε θα στα περάσει;

Υπαρχηγός: Ρε φίλε του το έδωσες;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι ρε μπρο.

Υπαρχηγός: Γ**** την κοινωνία μου. Κλείσε.

Τα “ρούχα”

Διακινητής – Οδηγός transfer:Έλα ρε.

Υπαρχηγός: Έλα ρε. Που είσαι;

Διακινητής – Οδηγός transfer:Σπίτι.

Υπαρχηγός:Μπορείς να πας ΔΥΟ στα ΑΝΩ ΜΕΡΑ στο βλάκα;

Διακινητής – Οδηγός transfer: ΑΝΩ ΜΕΡΑ;

Υπαρχηγός:Ναι, στον βλάκα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: σου φτιάχνω τα ρούχα να ξέρεις τώρα. Πάω πάω.

Υπαρχηγός:Okay. Tου λέω να μου στείλει location και σου στέλνω. Μην του δώσεις τίποτα αν δεν σου δώσει λεφτά.

Διακινητής – Οδηγός transfer:Α στον χαζό; Στον χαζό;

Υπαρχηγός:Ναι, στο χαζό. Αν σου πει φέρτα και να τα πάω και τέτοια, μην τον πιστέψεις.

Διακινητής – Οδηγός transfer:Εντάξει, άστο χαχαχα, άστο.

“Θέλουν drugs και γυναίκες”

Υπαρχηγός: Αυτοί τώρα θα θέλουνε drugs και γυναίκες.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι, το ξέρω.

Υπαρχηγός: Γυναίκες θέλουνε;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ρε μπρο δε μου είπανε κάτι για γυναίκες αλλά θέλουνε ξέρω γω να πάω εκεί να αράξουμε.. τους είπα και για το άλλο.

Υπαρχηγός: Ναι, πες τους για το άλλο και βλέπουμε.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ντάξει οκ.

Υπαρχηγός: Έλα, έλα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έλα.

Το πρόβλημα

Υπαρχηγός: Νίκο;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έλα ρε.

Υπαρχηγός: Έλα γιατί πρέπει να μιλήσουμε.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έλα έρχομαι ρε μ***** ξέρεις που είναι η βίλα; Στου διαόλου τη μάνα.

Υπαρχηγός: Οκ. Πάρε καφέ κι έλα να μιλήσουμε γιατί μπορεί να’ χουμε πρόβλημα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Τι μπορεί να;

Υπαρχηγός: Να’ χουμε πρόβλημα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Τι πρόβλημα;

Υπαρχηγός: Έλα από εδώ να σου πω.

Η αποστολή στο αεροδρόμιο

Υπαρχηγός: Έλα ρε.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Κοιμάσαι;

Υπαρχηγός: Μμμ.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Α καλά.

Υπαρχηγός: Τι έπαθες;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Να πήγαινες μέχρι τη γωνία στο αεροδρόμιο εκεί. Για ένα (1) σ’ ένα φίλο μου.

8η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

Υπαρχηγός:Έλα.

Διακινητής – Οδηγός transfer:Έλα, μιλήσατε;

Υπαρχηγός:Του είπα άμα θέλει να με περιμένει να κατέβω. Να ήτανε εκεί πέρα.

Διακινητής – Οδηγός transfer:okay.

Υπαρχηγός:Μου λέει άστο κάπου. Και σιγά μην ψάχνω εγώ σπίτια να αφήσω κάτω. Τι θέλει delivery;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι.

Υπαρχηγός: Ε ναι ρε μ****, δηλαδή τι είμαστε σκλάβοι είμαστε;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Εντάξει ρε ΝΙΚΟ έχεις δίκιο και έσυ.

Υπαρχηγός:Τι εντάξει, ρε μ**** DEALERS είμαστε. Τι μας πέρασες ;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ρε μ****, μίλα λέγε εσύ από το τηλέφωνο.

Υπαρχηγός:Ναι ρε bro του μίλησα και του είπα ξέρεις κάτι δεν ήσουν εκεί πέρα, δεν μπορώ να στα αφήσω κάπου, πάω στην δουλεία μου όταν τελειώσω θα σε πάρω αν θες. Κατάλαβες;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Εντάξει ρε bro .

Τα viagra

Υπαρχηγός:Έλα ρε .

Διακινητής – Οδηγός transfer:Έλα,μόλις άφησα τώρα.

Υπαρχηγός: Αυτή ‘να μόνη της;

Διακινητής – Οδηγός transfer:Όλα κανονικά, τριάντα ευρώ, και ε κάτσε να το στείλω και αυτό και τώρα πάω κάτι μου πε. Πέρνα πέρνα γαμώ την μάνα σου πέρνα πουτάνα ( προς τρίτο άτομο). Και τώρα μου πε να πάω να πάρω από το φαρμακείο ένα VIAGRA εκατοστάρι να το πάω, να το πάω ALEMAGOU θα μου πληρώσει και το VIAGRA και θα μου δώσει και λεφτά.

Υπαρχηγός:Κλαίω, ότι να ‘ναι. Αυτουνου που θα του πας το VIAGRA πες του, οτιδήποτε άλλο χρειαστείς πες μου

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι ρε εννοείτε ρε μαλάκα.

Υπαρχηγός:Κατεύθειαν πες του τα αυτουνού

Διακινητής – Οδηγός transfer:Με την μια, με τη μια, με την μια.

Η συνεννόηση

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έλα ρε.

Υπαρχηγός: Άκου, αυτό που θα πεις εσύ άμα μιλήσετε ποτέ γιατί το’ χω μιλήσει εγώ το’ χω φτιάξει.. ακούς;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έλα.

Υπαρχηγός: Θα πεις αυτά που θα σου πω, πέντε κουβέντες εντάξει;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι.

Υπαρχηγός: Πρώτον ότι αυτός δεν κάνει δουλειά απλά παίρνει από έναν άλλον και δίνει στους φίλους του κατάλαβες; Ένα αυτό.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Οκ.

Υπαρχηγός: Ένα. Δεύτερον, θα πεις ότι αυτός δεν μπορεί να κάνει δουλειά γιατί είναι από οικογένεια μπάτσων… ο θείος του είναι μεσ’ τη ΓΑΔΑ και τέτοια. Τρόμαξε τονα.

Ο κίνδυνος των ΟΠΚΕ

Διακινητής – Οδηγός transfer: Κι εγώ σκέφτηκα να φύγω αλλά λέω άμα γίνει.. μ***** λέω είναι επικίνδυνο και να φεύγεις έτσι.

Πελάτης του κυκλώματος: Όχι εσύ δεν έπρεπε να φύγεις.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Όχι εγώ δεν έπρεπε.

Πελάτης του κυκλώματος: Όχι. Όλοι σωστά το παίξαμε.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όντως το παίξαμε σωστά. Εγώ.. ρε εγώ δεν μπόρεσα να φύγω γιατί μου λέει «εσύ θα περιμένεις εδώ». Άμα έφευγα… άμα με κυνηγάγανε μετά από πίσω;

Πελάτης του κυκλώματος: Ναι.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Και τι; Και το κυριότερο ξέρει ποιο ήτανε από όλα; Γάμησε τα όλα αυτά. Το κυριότερο από όλα ήτανε ότι ήμουν και φορτωμένος.

Πελάτης του κυκλώματος: Τι ήσουνα;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Φορτωμένος.

Πελάτης του κυκλώματος: Α! Ωραία! Τέλεια!

Διακινητής – Οδηγός transfer: Και ήταν και ΟΠΚΕ χεχεχε. Μα γι’ αυτό πήγαινε η καρδιά μου εμένα έτσι ρε δεν με ενδιέφερε να γινόταν κάτι άλλο χεχε γάμησε τα.

Πελάτης του κυκλώματος: Που ακριβώς τα είχες;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Στ’ α***** ρε μπρο αλλά δεν έχει σημασία. Κατάλαβες… δηλαδή αν μου κάνανε και ψάξιμο γ**** τα.

Πελάτης του κυκλώματος: Τα βάζεις εκεί ε;

12η ομιλία: Η βαζελίνη

Πελάτης του κυκλώματος: Πήρα και μία βαζελίνη οπωσδήποτε.

Αρχηγός: Για την μύτη ;

Πελάτης του κυκλώματος: Ναι δεν υπάρχει, μου την μαλακώνει γάμα τα.

Αρχηγός: Ναι καλά έκανες χρειάζετα