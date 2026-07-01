Τραγωδία στη Λητή: Σε ντουλάπα βρέθηκε η σορός του 12χρονου – Έψαχνε για καταφύγιο μέσα στο σπίτι

Σε ντουλάπα βρέθηκε η σορός του 12χρονου αγοριού μετά τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 30 Ιουνίου στη Λητή Ωραιοκάστρου και στέρησε τη ζωή από το παιδί και τον 66χρονο πατέρα του, σύμφωνα με το Thesspost. Η φωτιά τύλιξε το σπίτι τους, μέσα σε δασική έκταση.

Αν και ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε εκεί η σορός, η αρχική εκτίμηση είναι το παιδί, όντας τρομοκρατημένο από τη φωτιά, έψαξε για καταφύγιο.

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Ο 66χρονος πατέρας, συνταξιούχος δάσκαλος, βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού, καθώς προσπαθούσε να σώσει το σπίτι από τις φλόγες.

Η 40χρονη μητέρα του ανήλικου παιδιού νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με εγκαύματα στα χέρια, στο πρόσωπο και σε άλλα μέρη του σώματος.

Όπως δήλωσε στο Open ο πρόεδρος της κοινότητας, το σπίτι τους ήταν κυριολεκτικά μέσα στο δάσος, και δεν ήταν μια μόνιμη κατοικία, αλλά κάτι σαν κατάλυμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 66χρονος δάσκαλος, όπως και οι υπόλοιποι συγχωριανοί, ενημερώθηκαν έγκαιρα, έτσι ώστε να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν στο γήπεδο.

«Έγινε επικοινωνία με την Αθήνα κι εστάλη μήνυμα από το 112. Η Αστυνομία απέκλεισε κάποιους δρόμους για να περάσουν τα πυροσβεστικά και για να οδηγήσει τον κόσμο στο γήπεδο» είπε ο κ. Τόλας.

Πρόσθεσε ότι η οικογένεια του 66χρονου ήταν ενήμερη για την εκκένωση, αλλά όπως συμβαίνει σε πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις έμεινε πίσω για να σώσει την περιουσία του. «Ειδοποιήθηκαν (σ.σ.: η οικογένεια του δάσκαλου) κατά την πρώτη επικοινωνία ότι πρέπει να εκκενωθεί η κοινότητα κι ότι έπρεπε να φύγουν οι κάτοικοι από την κατοικία τους. Θεωρώ ότι έμεινε για να σώσει την κατοικία του.

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Το σπίτι ήταν χτισμένο μέσα στο δάσος. Ήταν σε ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη, το οποίο περιβάλλεται περιμετρικά από το δάσος της κοινότητας. Το σπίτι ήταν απομονωμένο. Ήταν ένα κατάλυμα ουσιαστικά, μια πρόχειρη κατασκευή, δεν μιλάμε για μια μόνιμη κατοικία όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Ωστόσο, διέμεναν εκεί».