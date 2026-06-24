Μύκονος: Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά – 5 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης, 24 Ιουνίου επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. στη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν στη διακίνηση ναρκωτικών.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης, κεταμίνης, μεθαμφεταμίνης, δισκίων, ECSTASY, ακατέργαστη κάνναβη).