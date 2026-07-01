Βομβιστική επίθεση στο Μονακό: Η σύζυγος του Ουκρανού ολιγάρχη διαψεύδει ότι είναι η γυναίκα που ακρωτηριάστηκε – Στο μικροσκόπιο απάτη 100 εκατ. ευρώ

Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης της βομβιστικής επίθεσης με στόχο τον Ουκρανό ολιγάρχη, Βάντιμ Γερμαλέγιεφ στο Μονακό, με τις Αρχές να ξεκινούν έρευνα για «απόπειρα ανθρωποκτονίας».

Η σύζυγος του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάγιεφ διέψευσε τις αρχικές πληροφορίες, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ήταν εκείνη που ακρωτηριάστηκε από την έκρηξη στο Μονακό. Παράλληλα, οι γαλλικές και ουκρανικές αρχές εξετάζουν αν η επίθεση συνδέεται με υπόθεση διεθνούς οικονομικής απάτης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

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Υπενθυμίζεται ότι, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα ο 56χρονος Ουκρανός ολιγάρχης Γερμολάγιεφ να δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι και η σύζυγός του, Άννα Γερμολάγιεβα, επίσης 56 ετών, είχε ακρωτηριαστεί και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Επίσης αναφέρθηκε ότι τραυματίας ήταν και ο 13χρονος γιος τους.

Ωστόσο, ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα (01.07.2026) ότι η σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα είναι άλλο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να ακρωτηριάστηκε στα άκρα, εξαιτίας της ισχυρής έκρηξης.

Σύμφωνα με το ουκρανικό κρατικό μέσο Suspilne, η Άννα Γερμολάγιεβα βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο τη στιγμή της έκρηξης, η οποία σημειώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ της Δευτέρας (29.06.2026).

Άγνωστη η ταυτότητα της τραυματισμένης γυναίκας

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα της γυναίκας που τραυματίστηκε σοβαρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μαζί της βρισκόταν και ο 13χρονος γιος της, ο οποίος μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Η Άννα Γερμολάγιεβα δεν φαίνεται να έχει παιδί 13 ετών καθώς το μικρότερο παιδί της οικογένειας, ο Ντέιβιντ, πρόκειται να συμπληρώσει τα 17 μέσα στη χρονιά.

Η γαλλική εφημερίδα Le Figaro, επικαλούμενη πηγή που γνωρίζει την υπόθεση, ανέφερε ότι η ισχύς της έκρηξης εκτόξευσε τον 13χρονο σχεδόν 15 μέτρα μακριά, ενώ η μητέρα του τραυματίστηκε πιθανότατα στην προσπάθειά της να τον προστατεύσει.

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Η γυναίκα νοσηλεύεται πλέον σε νοσοκομείο της Νίκαιας, σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν.

Το χρονικό

Ο Βαντίμ Γερμολάγιεφ υπέστη πολλαπλά τραύματα από θραύσματα όταν εξερράγη σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά, το οποίο είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει στο Μονακό.

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Σύμφωνα με τον Κριστόφ Μιρμάν, οι τρεις τραυματίες επέστρεφαν στο σπίτι τους όταν σημειώθηκε η έκρηξη, όπως προκύπτει από το υλικό των καμερών ασφαλείας.

«Πέρασαν το κατώφλι της πολυκατοικίας και εκείνη τη στιγμή σημειώθηκε η έκρηξη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν πως η οικογένεια αποτελούσε τον συγκεκριμένο στόχο της επίθεσης.

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Ο εισαγγελέας του Μονακό, Στεφάν Τιμπό, ανέφερε ότι μέχρι την Τρίτη η κατάσταση του Γερμολάγιεφ είχε σταθεροποιηθεί, ενώ η τραυματισμένη γυναίκα εξακολουθούσε να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τη ζωή της να κινδυνεύει.

Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση ως απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι ως τρομοκρατική ενέργεια.

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Πιθανή σύνδεση με απάτη 100 εκατ. ευρώ

Παράλληλα, ουκρανικές αστυνομικές πηγές υποστηρίζουν ότι η βομβιστική επίθεση ενδέχεται να συνδέεται άμεσα με δίκτυο παράνομων τηλεφωνικών κέντρων (call centers) που λειτουργούσαν στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας και χρησιμοποιούνταν για μεγάλης κλίμακας οικονομικές απάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα λεγόμενα «boiler rooms» εξαπάτησαν χιλιάδες επενδυτές στη Γερμανία, την Εσθονία και την Ουκρανία κατά την περίοδο 2019-2022, μέσω ψεύτικων επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, αποσπώντας περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ.

Το δίκτυο φέρεται επίσης να πουλούσε ψευδείς συμβουλές για διαδικασίες διαζυγίου, εξαπατώντας ανυποψίαστους πολίτες.

Ουκρανικές διωκτικές αρχές αναφέρουν ότι οι Γάλλοι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η απόπειρα δολοφονίας να οργανώθηκε ως πράξη αντεκδίκησης από μέλη του εγκληματικού κυκλώματος.

Παράλληλα, η οικογένεια Γερμολάγιεφ φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο πανευρωπαϊκής έρευνας σχετικά με τη λειτουργία παράνομων τηλεφωνικών κέντρων στην Ουκρανία, ενώ το όνομα του επιχειρηματία φέρεται να εμφανίζεται στη σχετική δικογραφία. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία εις βάρος του και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.