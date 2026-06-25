Θλίψη στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε από πνιγμό ο Κένζο Κίες σε ηλικία 21 ετών

Θλίψη σκόρπισε στο γαλλικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του πρώην ποδοσφαιριστή της Λιόν και της Σεντ-Ετιέν, Κένζο Κιές, σε ηλικία 21 ετών.

Ο Κιές είχε χαρακτηριστεί εγκεφαλικά νεκρός μετά από ένα συμβάν πνιγμού στον ποταμό Ροδανό.

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Ο ποδοσφαιριστής βρισκόταν κοντά στο Parc de la Feyssine, μεταξύ Βιλερμπάν και Καλύρ-ε-Κιρ, όπου η κολύμβηση απαγορεύεται. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό γύρω στις 5:30 το απόγευμα της Δευτέρας, 22 Ιουνίου.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και ο Κιές, παρασύρθηκαν από ισχυρό ρεύμα. Δύο άτομα διασώθηκαν από το ποτάμι χωρίς να χρειαστούν ιατρική βοήθεια, ενώ ένα τρίτο ανασύρθηκε από το νερό, επαναφέρθηκε και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

Ωστόσο, αρχικά ο Κιές δεν είχε εντοπιστεί. Δύτες κατάφεραν τελικά να τον ανασύρουν από το νερό, αλλά είχε ήδη χαρακτηριστεί εγκεφαλικά νεκρός μετά από προσπάθειες ανάνηψης.

Το βράδυ, η Σεντ-Ετιέν ανακοίνωσε ότι ο ποδοσφαιριστής έχει πλέον καταλήξει. Σε ανάρτησή της στο Χ ανέφερε: «Η γενιά των Πρασίνων πενθεί. Ένοικος του Αθλητικού Κέντρου Ρομπέρ-Ερμπέν για επτά χρόνια, ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής και ένας διακριτικός νέος, αγαπητός σε όλους, ο Κένζο Κιές έχασε τη ζωή του κάτω από δραματικές συνθήκες.