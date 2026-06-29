Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για κύκλωμα σε Μύκονο και Θεσσαλονίκη: 17 συλλήψεις για ληστείες, ναρκωτικά και σωματικές βλάβες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια εκτεταμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο, με στόχο την πλήρη εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 17 ατόμων, με τα 15 από αυτά να ταυτοποιούνται ως ηγετικά ή βασικά στελέχη του κυκλώματος.

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Το προφίλ της οργάνωσης και η δράση της

Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., το δίκτυο είχε αναπτύξει έντονη παραβατική δραστηριότητα, η οποία επικεντρωνόταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στη διάπραξη ληστειών.

Αξιοσημείωτο είναι το προφίλ των εμπλεκομένων, καθώς τα μέλη της οργάνωσης διέθεταν αθλητικό υπόβαθρο, ενώ η δράση τους δεν περιοριζόταν στα οικονομικά εγκλήματα.

Το κύκλωμα φέρεται να εμπλέκεται επιπλέον σε υποθέσεις:

Πρόκλησης σωματικών βλαβών

Φθορών ξένης ιδιοκτησίας

Τα ευρήματα των ερευνών

Κατά τη διάρκεια των συντονισμένων εφόδων που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών καθώς και βαρύς οπλισμός.

Οι έρευνες των διωκτικών αρχών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό τυχόν άλλων συνεργών.