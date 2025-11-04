Μετρό Θεσσαλονίκης: Συνωστισμός στον σταθμό “Πανεπιστήμιο” – Από μια τροχιά η κυκλοφορία των συρμών

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς, σήμερα Τρίτη, η κυκλοφορία των συρμών σε τμήμα της βασικής γραμμής γίνεται μόνο από μία τροχιά.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του μετρό, «από τον σταθμό Ανάληψη έως τον σταθμό Πανεπιστήμιο η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επιβάτες πρέπει να μετεπιβιβαστούν στο σταθμό «Πανεπιστήμιο» προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους είτε προς τη Νέα Ελβετία είτε προς τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Λόγω της κατάστασης αυτής, στον σταθμό «Πανεπιστήμιο» όπου γίνεται η μετεπιβίβαση, έχει προκληθεί μεγάλος συνωστισμός επιβατών

Η ενημέρωση της εταιρείας

Από το σταθμό «Αναληψη» έως το σταθμό «Πανεπιστήμιο» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό «Πανεπιστήμιο».