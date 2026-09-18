Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί τέσσερις σταθμοί λόγω της πορείας για τον Παύλο Φύσσα

Προσωρινά κλειστοί είναι τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της πορείας που έχει προγραμματιστεί στο κέντρο της πόλης για τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας THEMA, η αναστολή λειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών τέθηκε σε ισχύ από τις 16:00, κατόπιν εντολής των αστυνομικών Αρχών.

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Ποιοι σταθμοί είναι κλειστοί

Η λειτουργία έχει ανασταλεί προσωρινά στους σταθμούς:

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Σιντριβάνι

Πανεπιστήμιο

Οι επιβάτες δεν μπορούν να επιβιβαστούν ή να αποβιβαστούν στους τέσσερις συγκεκριμένους σταθμούς.

Οι συρμοί διέρχονται χωρίς στάση

Η κυκλοφορία των συρμών στους υπόλοιπους σταθμούς του δικτύου διεξάγεται κανονικά.

Τα δρομολόγια συνεχίζονται, όμως οι συρμοί διέρχονται από τους σταθμούς «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Η ώρα επαναλειτουργίας τους δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Η THEMA επισημαίνει ότι θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση προς το επιβατικό κοινό, ανάλογα με τις οδηγίες της Αστυνομίας και την εξέλιξη της πορείας.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του μουσικού και αντιφασίστα Παύλου Φύσσα, στις 18 Σεπτεμβρίου 2013.