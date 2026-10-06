ΑΑΔΕ: Νέα εποχή στα τελωνεία – Τι αλλάζει στους ελέγχους και το ηλεκτρονικό εμπόριο

Αλλαγές στη λειτουργία των ευρωπαϊκών τελωνείων φέρνει ο νέος Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας, με έμφαση στις ψηφιακές διαδικασίες, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή του στην Ελλάδα αναλαμβάνει η ΑΑΔΕ.

Ο Κανονισμός ΕΕ 2026/2108 θεσπίζει τον νέο Κώδικα και την Τελωνειακή Αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμορφώνοντας το πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, με την εγκύκλιο Ε.2054/2026 κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες και στους εμπλεκόμενους φορείς οι βασικές διατάξεις, μαζί με τις πρώτες οδηγίες για τη σταδιακή προσαρμογή.

Ενιαίος ψηφιακός κόμβος για τα τελωνειακά δεδομένα

Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία του Τελωνειακού Κόμβου Δεδομένων της ΕΕ — EU Customs Data Hub.

Πρόκειται για ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον συλλογής, επεξεργασίας και ανταλλαγής τελωνειακών πληροφοριών, που θα υποστηρίζει τη συνεργασία των κρατών μελών και τον συντονισμό των ελέγχων.

Οι βασικές κατευθύνσεις της μεταρρύθμισης περιλαμβάνουν:

Ενιαία εφαρμογή των τελωνειακών ελέγχων , με μεγαλύτερη αξιοποίηση της ανάλυσης κινδύνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

, με μεγαλύτερη αξιοποίηση της ανάλυσης κινδύνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Απλούστευση και εκσυγχρονισμό των διαδικασιών , με ενίσχυση της συνεργασίας με τις επιχειρήσεις.

, με ενίσχυση της συνεργασίας με τις επιχειρήσεις. Προσαρμογή στις αυξανόμενες ροές του ηλεκτρονικού εμπορίου και στις νέες μορφές συναλλαγών.

και στις νέες μορφές συναλλαγών. Ενίσχυση της προστασίας των δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ, της δημόσιας υγείας, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Τι προετοιμάζει η ΑΑΔΕ στην Ελλάδα

Η ΑΑΔΕ συντονίζει τις επιχειρησιακές, οργανωτικές και ψηφιακές αλλαγές που απαιτούνται για την εφαρμογή του νέου πλαισίου.

Προτεραιότητα αποτελεί η προσαρμογή των εθνικών τελωνειακών συστημάτων και η διασύνδεσή τους με τον ευρωπαϊκό κόμβο δεδομένων, καθώς και η αναβάθμιση των εργαλείων ανάλυσης κινδύνου και ελέγχου.

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Παράλληλα, προβλέπονται εκπαίδευση του προσωπικού και διαρκής υποστήριξη των επιχειρήσεων και των συναλλασσομένων.

Η Ελλάδα θα συμμετέχει επίσης στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών εκτελεστικών κανόνων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Αρχή.

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Η μετάβαση θα γίνει σταδιακά, με στόχο ένα πιο αποτελεσματικό και ενιαίο τελωνειακό περιβάλλον, όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ.