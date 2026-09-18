Καπνός στον σταθμό «Αγίας Σοφίας» του Μετρό Θεσσαλονίκης – Παραμένει προσωρινά κλειστός

Καπνός εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου στο εσωτερικό του σταθμού «Αγίας Σοφίας» του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 00:25, με όλα τα συστήματα πυρασφάλειας να ενεργοποιούνται άμεσα. Για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και ο σταθμός εκκενώθηκε, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

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Σύμφωνα με την THEMA, μετά τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τα τεχνικά συνεργεία και την Πυροσβεστική, διαπιστώθηκε ότι το περιστατικό προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης, ο οποίος βρισκόταν σε τεχνικό χώρο του σταθμού.

Ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» θα παραμείνει προσωρινά κλειστός, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, καθώς και οι προβλεπόμενοι τεχνικοί και έλεγχοι ασφαλείας.

Η THEMA ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόησή του και επισημαίνει ότι παραμένει προσηλωμένη στην αξιόπιστη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα και πιστοποιημένα πρωτόκολλα, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων.