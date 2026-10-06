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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Γαλήνη Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες

Φωτιά στη Γαλήνη Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ /EUROKINISSI
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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Γαλήνη Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 06 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 15:00.

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Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Λαγκαδά για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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