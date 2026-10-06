Φωτιά στη Γαλήνη Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Γαλήνη Θεσσαλονίκης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 06 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 15:00.
Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Γαλήνη του δήμου Λαγκαδά #Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 6, 2026
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Λαγκαδά για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις