Φωτιά στη Γαλήνη Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Γαλήνη Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 06 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 15:00.

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Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Γαλήνη του δήμου Λαγκαδά #Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 6, 2026

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Λαγκαδά για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.