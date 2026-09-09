Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπαθε καρδιακή ανακοπή στο Μετρό – Τον έσωσαν εργαζόμενοι με απινιδωτή

Καρδιακή ανακοπή υπέστη ένας 53χρονος στο Μετρό Θεσσαλονίκης, στον σταθμό «Συντριβάνι», με εκπαιδευμένους εργαζόμενους να ξεκινούν άμεσα ΚΑΡΠΑ και να χρησιμοποιούν απινιδωτή, πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Χάρη στην έγκαιρη ανταπόκριση μέσω της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, καθώς και της συμβολής των διασωστών και του γιατρού του ΕΚΑΒ, ο 53χρονος ανέκτησε τις αισθήσεις του και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

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Η ύπαρξη απινιδωτή στο σημείο ήταν καθοριστική, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις κάθε λεπτό είναι ζωτικής σημασίας. Καταλυτική είναι επίσης και η εκπαίδευση που έχουν λάβει οι εργαζόμενοι του Μετρό, στο πλαίσιο της δωρεάς της Δ. Μασούτης, που ανταποκρίθηκαν με γρήγορα αντανακλαστικά.

Ακόμη και αυτή η μία φορά που χρησιμοποιήθηκε ένας από τους 84 απινιδωτές που έχουν διατεθεί στο Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, δικαιώνει την αξία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας.

Η Δ.Μασούτης έχει κάνει δωρεά 18 αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών στην Ελληνικό Μετρό Α.Ε., και δωρεά 66 απινιδωτών στη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Συνολικά, 84 τοποθετήθηκαν σε σταθμούς του Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης. καλύπτοντας κομβικά σημεία με υψηλή επιβατική κίνηση και δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο άμεσης παρέμβασης.