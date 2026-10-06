Κριστιάνο Ρονάλντο: Επέστρεψε στην Αλ Νασρ με νέο look – Αποχωρίστηκε το ξανθό

Με ανανεωμένο look επέστρεψε στην Αλ Νασρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αποχωριζόμενος το ξανθό χρώμα που είχε επιλέξει για τα μαλλιά του.

Ο Πορτογάλος βρέθηκε ξανά στη Σαουδική Αραβία μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα και ο σύλλογός του υποδέχθηκε την επιστροφή του με ανάρτηση στα social media.

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Η φωτογραφία με την αλλαγή στα μαλλιά

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Αλ Νασρ, ο 41χρονος επιθετικός εμφανίζεται με διαφορετικό χρώμα στα μαλλιά, αλλάζοντας την εικόνα με την οποία είχε εμφανιστεί το προηγούμενο διάστημα.

Η ομάδα συνόδευσε την ανάρτηση με μια αναφορά στον Ρονάλντο ως κορυφαίο ποδοσφαιριστή, καλωσορίζοντάς τον ξανά στην καρδιά της Νατζντ.

The GOAT. In the heart of Najd. At AlNassr 🐐💛 https://t.co/F8T7w0ZPBr October 5, 2026

Επιστροφή στις υποχρεώσεις του συλλόγου

Ο Ρονάλντο στρέφει πλέον την προσοχή του στην Αλ Νασρ, με την πρώτη φωτογραφία μετά την επιστροφή του να αποκαλύπτει και την αλλαγή στην εμφάνισή του.