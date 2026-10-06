Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια;
Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Επέστρεψε στην Αλ Νασρ με νέο look – Αποχωρίστηκε το ξανθό

Ο Πορτογάλος επέστρεψε στη Σαουδική Αραβία μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα. Η Αλ Νασρ δημοσίευσε φωτογραφία με την αλλαγή στην εμφάνισή του.

Κριστιάνο Ρονάλντο: Επέστρεψε στην Αλ Νασρ με νέο look – Αποχωρίστηκε το ξανθό
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Αλ Νασρ
DEBATER NEWSROOM

Με ανανεωμένο look επέστρεψε στην Αλ Νασρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αποχωριζόμενος το ξανθό χρώμα που είχε επιλέξει για τα μαλλιά του.

Ο Πορτογάλος βρέθηκε ξανά στη Σαουδική Αραβία μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα και ο σύλλογός του υποδέχθηκε την επιστροφή του με ανάρτηση στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτογραφία με την αλλαγή στα μαλλιά

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Αλ Νασρ, ο 41χρονος επιθετικός εμφανίζεται με διαφορετικό χρώμα στα μαλλιά, αλλάζοντας την εικόνα με την οποία είχε εμφανιστεί το προηγούμενο διάστημα.

Η ομάδα συνόδευσε την ανάρτηση με μια αναφορά στον Ρονάλντο ως κορυφαίο ποδοσφαιριστή, καλωσορίζοντάς τον ξανά στην καρδιά της Νατζντ.

Επιστροφή στις υποχρεώσεις του συλλόγου

Ο Ρονάλντο στρέφει πλέον την προσοχή του στην Αλ Νασρ, με την πρώτη φωτογραφία μετά την επιστροφή του να αποκαλύπτει και την αλλαγή στην εμφάνισή του.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο – Αύριο οι συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο – Αύριο οι συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έφτασε το βράδυ της Τρίτης στην ελληνική πρωτεύουσα. Την Τετάρτη πραγματοποιείται ο έκτος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας–ΗΠΑ, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.