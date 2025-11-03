Θεσσαλονίκη: Νέα λεωφορειακή γραμμή «Μ1» λόγω διακοπής λειτουργίας του Μετρό

Από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου τίθεται σε λειτουργία η νέα λεωφορειακή γραμμή «Μ1» για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της γραμμής του Μετρό για έναν μήνα, όπως γνωστοποιείται με σημερινή ανακοίνωση του Οργανισμού Συγκοινωνιακού έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ).

Η νέα γραμμή, η χάραξη της οποίας αποφασίστηκε στο πλαίσιο συνεργασίας του ΟΣΕΘ και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), θα εκκινεί από τον τερματικό σταθμό στη Νέα Ελβετία και μέσω της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή θα καταλήγει στις οδούς Εγνατία και Μοναστηρίου και από εκεί θα κάνει τέρμα στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Κατά την επιστροφή θα ακολουθείται το ίδιο δρομολόγιο.

«Η νέα λεωφορειακή γραμμή θα διέρχεται από 11 υφιστάμενες στάσεις. Κατά τη μετάβαση θα σταματά στις εξής στάσεις: 25ης Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτειο, Θεαγένειο, ΠΑΜΑΚ, ΑΧΕΠΑ, Καμάρα, Αγίας Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλ. Δημοκρατίας και Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, με τέρμα τον τερματικό σταθμό Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Κατά την επιστροφή θα γίνεται χρήση των στάσεων Ζωγράφου, Πλ. Δημοκρατίας, Αντιγονιδών, Αγίας Σοφίας, Καμάρα, ΑΧΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Θεαγένειο, Ιπποκράτειο, Μ. Μπότσαρη, 25ης Μαρτίου με τέρμα τον σταθμό Νέα Ελβετία», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από 17 λεωφορεία, από τις 05:00 το πρωί μέχρι τις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα, τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή. Τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο τα δρομολόγια θα σταματούν στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα.

Η διαδρομή

Μετάβαση: Σταθμός Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας, Μιχ. Ψελλού, δεξιόστροφος ελιγμός στην παράπλευρη Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανίων, Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, Εγνατία, Μοναστηρίου, Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός.

Επιστροφή: Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Μοναστηρίου, Εγνατία, Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, αριστερόστροφος ελιγμός στην οδό Μιχ. Ψελλού, Σταθμός Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας.

«Μετά από σειρά συσκέψεων ΟΣΕΘ και ΟΑΣΘ και την άψογη συνεργασία των υπηρεσιακών παραγόντων των δύο οργανισμών, αποφασίστηκε η ακριβής χάραξη της νέας αστικής λεωφορειακής γραμμής που θα αναπληρώσει το Μετρό για περίπου έναν μήνα. Πρόκειται για μια γραμμή που θα έχει χαρακτήρα express με 11 στάσεις για την άμεση και ασφαλή μετάβαση των επιβατών από τον σταθμό Νέα Ελβετία στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ Γιάννης Τόσκας.

Σε λειτουργία η νέα λεωφορειακή γραμμή Ν. Ελβετία-Πανόραμα (58Μ)

Στο μεταξύ, με μια νέα λεωφορειακή γραμμή, την «58Μ», ενισχύεται ο δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου. Η γραμμή θα ξεκινά και θα καταλήγει στον σταθμό μετεπιβίβασης Νέας Ελβετίας, ενώ τα δρομολόγια θα εκτελούνται με τέσσερα λεωφορεία, τα οποία θα διέρχονται από 52 στάσεις κατά την μετάβαση και την επιστροφή. Η νέα λεωφορειακή γραμμή θα λειτουργήσει σε πρώτη φάση, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της υπερυψωμένης γέφυρας ταχείας κυκλοφορίας (Fly Over).

Η νέα λεωφορειακή γραμμή θα ακολουθεί διαδρομή μέσω των οδών Στ. Καζαντζίδη, Χαριλάου-Θέρμης, Θέρμης- Πανοράματος, Βενιζέλου, Κομνηνών, Μαντζαρίδη, Πέτρου Λεβαντή, Σταδίου και Πυθαγόρα και θα επιστρέφει, μέσω της οδού Θέρμης Πανοράματος- Χαριλάου Θέρμης- Στέλιου Καζαντζίδη με αφετηρία και τερματισμό τον Σταθμό Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας.