Ο Ρότζερ Γουότερς επιστρέφει στη σκηνή μαζί με τον γιο του – Η μουσική των Pink Floyd σε πρώτο πλάνο

Ο Ρότζερ Γουότερς και ο γιος του, Χάρι, ετοιμάζονται να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο με μια ξεχωριστή μουσική παράσταση αφιερωμένη στους Pink Floyd και στα εμβληματικά τραγούδια της σπουδαίας πορείας τους.

Στο πλαίσιο της παράστασης «Legacy – A Pink Floyd Show», ο Χάρι και το συγκρότημά του θα παρουσιάσουν τραγούδια από τη «χρυσή εποχή» του συγκροτήματος, την περίοδο 1971-1979.

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Ο Ρότζερ Γουότερς θα αναλάβει τη σκηνοθεσία της παράστασης και ο γιος του ως μουσικός διευθυντής, θα ηγηθεί δεκαμελούς μπάντας, παίζοντας το εκκλησιαστικό όργανο Hammond B3 και πιάνο και αναλαμβάνοντας τα φωνητικά.

Η μπάντα θα ερμηνεύσει επιλογές από τα άλμπουμ των Pink Floyd The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) και The Wall (1979).

«Αυτά τα τραγούδια έχουν σημαδέψει τόσους πολλούς ανθρώπους για τόσα χρόνια και ανυπομονώ να δω το κοινό να ενώνεται και να τα απολαμβάνει ξανά ζωντανά. Ο Χάρι έχει συγκροτήσει μια εξαιρετική μπάντα και ανυπομονώ να δουν οι θαυμαστές σε όλο τον κόσμο το ξεχωριστό σόου που δημιουργήσαμε μαζί».

Η περιοδεία ξεκινά από το Μάντσεστερ τον Ιούνιο του 2027.

Οι Pink Floyd σχηματίστηκαν στο Λονδίνο το 1965 και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, The Piper at the Gates of Dawn δύο χρόνια αργότερα.

Συγκαταλέγονται στο συγκρότημα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών και εντάχθηκαν στην Αίθουσα της Δόξας του Ροκ εν Ρολ (Rock and Roll Hall of Fame) το 1996, καθώς και στο UK Music Hall of Fame το 2005.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ