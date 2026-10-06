Καλλιθέα: Ολοκληρώθηκε η περισυλλογή των φιαλιδίων από το ΤΕΕΜ – Έληξαν τα αστυνομικά μέτρα

Έληξε ο συναγερμός στην Καλλιθέα⁠, μετά την ολοκλήρωση της περισυλλογής των δύο ύποπτων φιαλιδίων από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της ΕΛΑΣ, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης του ΤΕΕΜ έλαβαν τέλος τα αστυνομικά μέτρα που είχαν τεθεί σε ισχύ στην περιοχή.

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Είχαν εκκενωθεί δύο πολυκατοικίες

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 6 Οκτωβρίου στην οδό Λασκαρίδου 174, όπου εντοπίστηκαν δύο φιαλίδια σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Πολίτης είχε αναφέρει στις Αρχές ότι τα φιαλίδια ενδέχεται να περιείχαν κρυσταλλοποιημένο πικρικό οξύ, ουσία η οποία θεωρείται επικίνδυνη.

Για λόγους ασφαλείας, οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν προχωρήσει στην προληπτική εκκένωση των κατοίκων από δύο πολυκατοικίες, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η ασφαλής περισυλλογή των φιαλιδίων.

Στη νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας δεν διευκρινίζεται εάν επιβεβαιώθηκε το περιεχόμενο των φιαλιδίων.

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