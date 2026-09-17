Δολοφονία Παύλου Φύσσα: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν αύριο στη Θεσσαλονίκη
Τι αναφέρει η διαχειρίστρια εταιρεία του Μετρό Thema σε ανακοίνβσή της.
Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τεσσάρων σταθμών θα προχωρήσει το Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της κινητοποίησης που έχει ανακοινωθεί για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Η διαχειρίστρια εταιρεία του Μετρό Thema αναφέρει σε ανακοίνωση ότι “κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τις 16:00, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο»” και προσθέτει ότι “οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς”
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