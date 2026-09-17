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Δολοφονία Παύλου Φύσσα: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν αύριο στη Θεσσαλονίκη

Τι αναφέρει η διαχειρίστρια εταιρεία του Μετρό Thema σε ανακοίνβσή της.

Δολοφονία Παύλου Φύσσα: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν αύριο στη Θεσσαλονίκη
Πηγή: Eurokinissi
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Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τεσσάρων σταθμών θα προχωρήσει το Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της κινητοποίησης που έχει ανακοινωθεί για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του Μετρό Thema αναφέρει σε ανακοίνωση ότι “κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου,  από τις 16:00, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο»” και προσθέτει ότι “οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς”

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