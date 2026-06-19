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ΕΛΛΑΔΑ

Μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε “κινητή disco” – Έβαλε 14 ηχεία και ξεσήκωσε τα Άνω Λιόσια (Εικόνες)

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν για ηχορύπανση

Μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε “κινητή disco” – Έβαλε 14 ηχεία και ξεσήκωσε τα Άνω Λιόσια (Εικόνες)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 08:26

Χειροπέδες σε έναν 19χρονο προχώρησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 18/6 αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στα Άνω Λιόσια, επειδή προκαλούσε έντονη ηχορύπανση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν περιπολία στα Άνω Λιόσια όταν αντιλήφθηκαν έναν ιδιαίτερα δυνατό θόρυβο. Ακολουθώντας την πηγή του ήχου, εντόπισαν ένα αυτοκίνητο τύπου Smart, από το οποίο ακουγόταν μουσική σε εξαιρετικά υψηλή ένταση.

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Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο 19χρονος οδηγός είχε εγκαταστήσει στο όχημα συνολικά 14 ηχεία και δύο ενισχυτές, δημιουργώντας ένα ισχυρό ηχοσύστημα που λειτουργούσε σε πολύ υψηλά ντεσιμπέλ.

Φωτογραφία
Φωτογραφία

Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι το συγκεκριμένο όχημα κυκλοφορούσε συχνά στους δρόμους της περιοχής με τη μουσική στη διαπασών, προκαλώντας αναστάτωση και διαταράσσοντας την κοινή ησυχία, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Ο 19χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Φυλής, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη δικαστική οδό.

Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ. αποτυπώνουν το εντυπωσιακό ηχοσύστημα που είχε εγκατασταθεί στο μικρό όχημα, με δεκάδες ηχεία, γούφερ και ενισχυτές, παραπέμποντας περισσότερο σε επαγγελματική ηχητική εγκατάσταση παρά σε αυτοκίνητο καθημερινής χρήσης.

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