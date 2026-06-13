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ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Λεωφορείο έπεσε σε κολώνα ρεύματος – Τρεις τραυματίες

Τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη

Άνω Λιόσια: Λεωφορείο έπεσε σε κολώνα ρεύματος – Τρεις τραυματίες
Αλέξανδρος Τσάκος

Τον τρόμο βίωσαν επιβάτες λεωφορείο στα Άνω Λιόσια τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (12/6) όταν αυτό έπεσε πάνω σε κολόνα φωτισμού στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Από το τροχαίο στα Άνω Λιόσια τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες του λεωφορείου, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

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Τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη και διερευνώνται από τις αρχές

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