Άνω Λιόσια: Λεωφορείο έπεσε σε κολώνα ρεύματος – Τρεις τραυματίες

Τον τρόμο βίωσαν επιβάτες λεωφορείο στα Άνω Λιόσια τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (12/6) όταν αυτό έπεσε πάνω σε κολόνα φωτισμού στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Από το τροχαίο στα Άνω Λιόσια τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες του λεωφορείου, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

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Τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη και διερευνώνται από τις αρχές