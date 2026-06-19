Κεφαλονιά: Έστησαν “παγίδα” με δέμα 1,27 κιλών κάνναβης – Συνελήφθησαν 2 νεαροί μετά από ελεγχόμενη παράδοση

Στα χέρια των αρχών έπεσαν δύο νεαροί στην Κεφαλονιά, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης σημαντικής ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 1 κιλού και 270 γραμμαρίων, η οποία είχε αποσταλεί μέσω ταχυδρομικού δέματος στο νησί.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, οι οποίοι εντόπισαν ύποπτο δέμα που είχε φτάσει σε εταιρεία μεταφορών στην οδό Κύπρου.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 20 ετών, είχαν οργανώσει την αποστολή του δέματος χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν πέντε αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο τελικός προορισμός της ποσότητας ήταν η περαιτέρω διακίνησή της.

Η «ελεγχόμενη παράδοση» και οι συλλήψεις

Μετά τον εντοπισμό του φορτίου, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εφαρμογή της διαδικασίας της ελεγχόμενης παράδοσης, υπό την εποπτεία των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Το απόγευμα της 16ης Ιουνίου, ο ένας από τους δύο νεαρούς εμφανίστηκε στο σημείο παραλαβής και παρέλαβε το δέμα. Οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν διακριτικά την επιχείρηση επενέβησαν άμεσα και τον συνέλαβαν. Λίγα λεπτά αργότερα συνελήφθη και ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με την οργάνωση και την παραλαβή της αποστολής.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν η ποσότητα των ναρκωτικών, μία δίκυκλη μοτοσικλέτα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην υπόθεση, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Βαρύ ποινικό υπόβαθρο και περιοριστικοί όροι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αμφότεροι οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχαν κατηγορηθεί το 2021 για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Παράλληλα, σε βάρος τους είχαν ήδη επιβληθεί περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων κατ’ οίκον περιορισμός, αφαίρεση ταξιδιωτικών εγγράφων και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ο ένας εκ των δύο είχε επιπλέον κατηγορηθεί το 2022 για αδικήματα που αφορούν πορνογραφία ανηλίκων και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους.