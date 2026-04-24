Αχαρνές: Στα «δίχτυα» της ΕΛ.ΑΣ. όχημα με δυνατά ηχεία
Συνελήφθη ένας 25χρονος
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής πραγματοποίησαν το βράδυ της Τετάρτης (23/04) επιχείρηση στις Αχαρνές, έπειτα από αναφορές για όχημα που προκαλούσε έντονη ηχορύπανση.
Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε αυτοκίνητο με ισχυρό ηχοσύστημα, το οποίο λειτουργούσε σε πολύ υψηλή ένταση, διαταράσσοντας την ησυχία των κατοίκων της περιοχής.
Το εν λόγω όχημα ακινητοποιήθηκε, ενώ συνελήφθη ο 25χρονος οδηγός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών για διατάραξη κοινής ησυχίας.
Ανάλογες δράσεις υλοποιούνται συνεχώς στην περιοχή, με σκοπό την αντιμετώπιση φαινομένων διατάραξης της κοινής ησυχίας.
