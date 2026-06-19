Μεγάλη φωτιά σε δημοτικό σχολείο στο Τόκιο – Εικόνες από τη δραματική απομάκρυνση των μαθητών (βίντεο)
Τουλάχιστον 10 άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού
Οι αρχές της Ιαπωνίας απομάκρυναν εσπευσμένα παιδιά και εκπαιδευτικούς από δημοτικό σχολείο στο βόρειο Τόκιο, όπου ξέσπασε φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε αίθουσα μουσικής στον τέταρτο όροφο του κτηρίου, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στην Ιαπωνία.
Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, 8 μαθητές και δυο εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, ανέφεραν η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.
Αξίζει να σημειωθεί πως τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, στο σχολείο του Τόκιο βρίσκονταν τουλάχιστον 300 μαθητές και δεκάδες μέλη του προσωπικού, κατά τις ίδιες πηγές.
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