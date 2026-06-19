Μεγάλη φωτιά σε δημοτικό σχολείο στο Τόκιο – Εικόνες από τη δραματική απομάκρυνση των μαθητών (βίντεο)

Οι αρχές της Ιαπωνίας απομάκρυναν εσπευσμένα παιδιά και εκπαιδευτικούς από δημοτικό σχολείο στο βόρειο Τόκιο, όπου ξέσπασε φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε αίθουσα μουσικής στον τέταρτο όροφο του κτηρίου, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στην Ιαπωνία.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, 8 μαθητές και δυο εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, ανέφεραν η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

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JUST IN: Large fire breaks out at elementary school in Tokyo; reports of children trapped pic.twitter.com/UlH7ymr7xz— BNO News Live (@BNODesk) June 19, 2026

WATCH: Children evacuate, stuck on ledge amid reported fire at elementary school in Tokyo, Japan. pic.twitter.com/TBaOIhfsav— Noteworthy News (@newsnoteworthy) June 19, 2026

WATCH: Fire has erupted at an elementary school in Tokyo, Japan; reports indicate children remain trapped inside. pic.twitter.com/4tIQutRUun June 19, 2026

🔥 JUST IN : A major fire at Takinogawa Third Elementary School in Tokyo (this morning) has left 10 people injured, with students & staff evacuated from a 4th floor music room blaze



Over 50 fire engines responded to the incident to battle the smoke-filled scene.



🔸 Join us |… pic.twitter.com/qHTw30NTB8— The Observer Lens (@TheObserverLens) June 19, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, στο σχολείο του Τόκιο βρίσκονταν τουλάχιστον 300 μαθητές και δεκάδες μέλη του προσωπικού, κατά τις ίδιες πηγές.