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Μεγάλη φωτιά σε δημοτικό σχολείο στο Τόκιο – Εικόνες από τη δραματική απομάκρυνση των μαθητών (βίντεο)

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού

Μεγάλη φωτιά σε δημοτικό σχολείο στο Τόκιο – Εικόνες από τη δραματική απομάκρυνση των μαθητών (βίντεο)
EPA
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Οι αρχές της Ιαπωνίας απομάκρυναν εσπευσμένα παιδιά και εκπαιδευτικούς από δημοτικό σχολείο στο βόρειο Τόκιο, όπου ξέσπασε φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε αίθουσα μουσικής στον τέταρτο όροφο του κτηρίου, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στην Ιαπωνία.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, 8 μαθητές και δυο εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, ανέφεραν η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

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Αξίζει να σημειωθεί πως τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, στο σχολείο του Τόκιο βρίσκονταν τουλάχιστον 300 μαθητές και δεκάδες μέλη του προσωπικού, κατά τις ίδιες πηγές.

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