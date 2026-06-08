Άνω Λιόσια: “Ριφιφί” σε εταιρεία ξυλείας – Άνοιξαν τρύπα και μπήκαν από διπλανό κτίριο, πάνω από 2.000 ευρώ η λεία των δραστών
Έκλεψαν επίσης έξι υπολογιστές
Μία κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στα Άνω Λιόσια επί της λεωφόρου Αλεξάνδρου όταν άγνωστοι εισέβαλαν σε εταιρεία ξυλείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι δράστες άνοιξαν τρύπα από διπλανό κτίριο και μπήκαν στην επιχείρηση που βρίσκεται στην περιοχή Ζωφριά των Άνω Λιοσίων.
Απέσπασαν χρηματοκιβώτιο με δύο χιλιάδες ευρώ και έξι υπολογιστές.
Η έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των ληστών παραμένει σε εξέλιξη.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις