Χειροπέδες σε 13 άτομα για αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Άνω Λιόσια (Βίντεο)

Στην εξιχνίαση υπόθεσης με πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της 31ης Μαΐου 2026 σε οικισμό των Άνω Λιοσίων προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα, επτά άνδρες και έξι γυναίκες, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, αδικήματα όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, απλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δώδεκα από τους συλληφθέντες ενεπλάκησαν σε βίαιη συμπλοκή έξω από κατοικία στον οικισμό, η οποία κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άτομα από σκάγια κυνηγετικού όπλου, ενώ προκλήθηκαν ζημιές τόσο στην οικία όσο και σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Οι αστυνομικοί, έπειτα από εκτεταμένες έρευνες και αναζητήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν όλους τους εμπλεκόμενους, προχωρώντας στη σύλληψή τους.

Μάλιστα, ένας από τους κατηγορούμενους εντοπίστηκε λίγο μετά το επεισόδιο στο Χαϊδάρι από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι κατά τον έλεγχο βρήκαν στην κατοχή του γεμιστήρα με επτά φυσίγγια, η οποία και κατασχέθηκε.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.